Матвиенко назвала «экономическим чудом» успехи России в условиях санкций

Российская экономика, несмотря на санкции, показывает хорошие результаты, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она назвала это «экономическим чудом», которое, по ее мнению, будут анализировать специалисты во всем мире.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам госпожи Матвиенко, за пять лет валовый внутренний продукт РФ вырос вдвое, доходы бюджета — также в два раза. «И темпы роста валового внутреннего продукта, темпы роста экономики выше мирового уровня — 4,1%. Коллеги, в тех условиях, в каких мы живем и трудимся, работаем, это, конечно, огромное достижение»,— сказала она по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Александра Новака.

Валентина Матвиенко убеждена, что экономисты «будут анализировать это экономическое чудо в России при таком давлении внешнем, санкциях». «И я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учетом опыта Российской Федерации»,— добавила спикер (цитата по «РИА Новости»).

При этом она признала, что ситуация остается непростой. В числе проблем госпожа Матвиенко выделила кадровый голод и производительность труда.

По подсчетам Росстата, в 2024 году номинальный ВВП РФ вырос до 200 трлн руб. Об удвоении показателя за четыре года премьер-министр Михаил Мишустин отчитался на прошлой неделе Владимиру Путину. Эта цифра — накопленный итог нескольких этапов значительного госстимулирования экономики ради сохранения ее устойчивости в условиях ковидной изоляции и санкций после начала РФ военной операции на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Набрали двести триллионов».