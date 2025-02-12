Суд назначил экспертизу по делу о вреде природе Кубани на 55 млн от выпаса коров

Краснодарский краевой суд назначил экспертизу в деле об ущербе природе Темрюкского района в размере 55,5 млн руб. Как сообщает «”КП” — Кубань» со ссылкой на ведомство, апелляции потребовались дополнительные доказательства после жалобы главы КФХ Виктора Портянова на решение суда первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Темрюкский суд постановил, что фермер должен выплатить ущерб за то, что коровы семьи Портновых вытоптали местный заказник — гору Горелую, которая с 2021 года является памятником природы. Как отмечают в минприроды Краснодарского края, гора является ареалом краснокнижных растений, насекомых и змей. В ведомстве отмечают, что фермер нарушил режим охраны путем систематического незаконного выпаса стада крупного рогатого скота и таким образом уникальная флора горы фактически была уничтожена.

Адвокат семьи Татьяна Орешина в суде высказала мнение, что такой большой ущерб ничем не обоснован. Она говорит, что расчеты делались по формуле и обвиняемая сторона считает их необъективными. Адвокат утверждает, что «не было никакой экспертизы, которая бы подтвердила ущерб».

В правильности расчетов усомнилась и апелляционная инстанция, в связи с чем назначила собственную экспертизу. Специалисты должны вычислить реальный ущерб горе Горелой и ее краснокнижным обитателям.

Татьяна Ручкина