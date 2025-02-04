Кубанскому фермеру грозит банкротство из-за выпаса коров на горе Горелой

Фермерское хозяйство семьи Портяновых из Темрюкского района может обанкротиться из-за многомиллионного иска регионального минприроды. Ведомство обвиняет главу КФХ Виктора Портянова в незаконном выпасе коров на территории памятника природы регионального значения — горы Горелой, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным министерства, животные уничтожили уникальную флору и нарушили среду обитания краснокнижных растений, насекомых и змей, охраняемых на этой территории с 2021 года. Сумма ущерба составила 55,5 млн руб.

Адвокат семьи Татьяна Орешина оспаривает обоснованность претензий. «Это гигантский ущерб, который, по нашему мнению, ничем не обоснован. Расчеты делались по формуле, и мы считаем их необъективными. Не было никакой экспертизы, которая бы подтвердила ущерб»,— считает представитель ответчика.

Темрюкский районный суд удовлетворил требования минприроды. Виктор Портянов подал апелляцию, рассмотрение которой Краснодарский краевой суд назначил на 10 февраля.

Лия Пацан