Тольяттинский комбинат пищевых продуктов продают белгородскому «Эфко Продукты питания»

Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство белгородского АО «Эфко Продукты питания», входящего в ГК «Эфко», о приобретении ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее АО «Эфко Продукты питания» подавало ходатайство о даче согласия на приобретение 100% долей в уставном капитале тольяттинского предприятия. Антимонопольная служба сочла, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке фасованного рафинированного подсолнечного масла. Ходатайство было удовлетворено.

Зарегистрированное в ОЭЗ «Тольятти» ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» специализируется на производстве масел и жиров. Предприятие является убыточным. Согласно данным Rusprofile, в 2022 год чистый убыток предприятия составил 182 млн руб., а в 2023 году — 1,1 млрд руб.

ГК «Эфко» уже присутствует в особой экономической зоне «Тольятти». Входящая туда компания «Транспорт будущего» в 2023 году открыла в ОЭЗ завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Объем вложений в проект составил около 7 млрд руб.