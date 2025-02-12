«Свет» в начале фестиваля

В четверг открывается 75-й Берлинский международный кинофестиваль. Почтенный возраст он встречает в атмосфере обновления, которую стремится создать пришедшая на пост директора и куратора Триша Таттл, ранее руководившая Лондонским фестивалем. О берлинской программе, новшествах и ожиданиях рассказывает Елена Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берлинского медведя готовят ко встрече с кинематографистами

Фото: Annegret Hilse / Reuters Берлинского медведя готовят ко встрече с кинематографистами

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ровно четверть века назад, в 2000 году, Берлинале переехал из западной части города на Потсдамскую площадь и начал обживать построенный на ней комплекс великолепных кинозалов. За прошедший не столь уж долгий период многое изменилось. Закрылся один из главных мультиплексов CineStar, есть проблемы и с другими просмотровыми точками. В этом году, правда, к ним добавился кинозал Bluemax на 500 мест: в нем будут проходить показы новой программы «Перспективы», составленной из первых и вторых работ молодых авторов.

Режиссерский дебют сценаристки Ребекки Ленкевич (в ее активе оскароносная «Ида») под названием «Горячее молоко» включен в основной конкурс.

В нем же представлены самые громкие режиссерские имена. «Голубая луна» Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком в главной роли — история из жизни бродвейского поэта-песенника и либреттиста Лоренца Харта, выходца из семьи немецких евреев, потомка Генриха Гейне. «Мечты» Мишеля Франко с Джессикой Честейн — драма молодого танцора из Мексики, который грезит о мировой славе и рассчитывает на поддержку влиятельной американской подруги.

Еще одна режиссерская звезда, украшающая конкурсную программу,— кореец Хон Сан Су: фильм называется «Что эта природа говорит тебе» и с присущим режиссеру меланхоличным юмором рассказывает о знакомстве молодого певца с семейством его девушки. «Ледяная башня» француженки Люсиль Адзиалилович переносит зрителей в сюрреалистическую обстановку киностудии, где идут съемки «Снежной королевы»; в главной роли выступает Марион Котийяр. А «Continental 25» румына Раду Жуде — стенограмма социального неблагополучия и больной совести европейцев.

Для открытия фестиваль выбрал картину «Свет» знаменитого немецкого режиссера Тома Тыквера, с показа работ которого ранее уже дважды начинался Берлинале. В немецкой семье (ее главу играет Ларс Айдингер) появляется домработница из Сирии: сюжет, в котором сразу видится метафора современной Германии. А один из самых ожидаемых фильмов открывающегося фестиваля — «Микки 17» — будет представлен на специальном показе. Его режиссер — автор корейских «Паразитов» Пон Чун Хо — на сей раз снял черную комедию с Робертом Паттинсоном в главной роли в антураже science fiction.

Берлинале славится политической активностью: это относится и к выбору фильмов, и к оценивающей их берлинской публике, и к решениям жюри.

В прошлом году церемония закрытия фестиваля почти превратилась в пропалестинскую демонстрацию. В этом — политическим конфликтам и проблемным территориям снова будет уделено значительное внимание.

В игровых и особенно в документальных фильмах, включенных в программу, представлены разные аспекты происходящего в Израиле и Палестине, Иране и Сирии, на Украине и в Грузии. В главном конкурсе будет соревноваться «Лента времени» украинки Катерины Горностай; уже участвовавшая в Берлинале как документалистка, режиссер представит свою первую игровую работу, герои которой — учителя и ученики украинских школ.

В программе «Форум» пройдет мировая премьера документального фильма Виталия Манского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) «Время подлета». Американская постановщица советского происхождения Джулия Локтев покажет доксериал «Мои нежелательные друзья» о российских оппозиционных медиа. Грузин Тику Кобиашвили — картину «Внутренние цветущие источники» о политических протестах в Тбилиси. Фильм Брэндона Крамера «Удерживая Лиат» — репортаж о жизни израильской семьи: отец, мать, муж женщины, похищенной боевиками «Хамаса», страдают и борются за ее освобождение, но при этом по-разному относятся к политике Израиля.

В фокусе внимания документалистов оказываются не только сегодняшние конфликты, но и исторические травмы.Такие как наследие диктатур («Под флагами солнце» парагвайца Хуанхо Перейры) и военных путчей («Шрамы путча» Натали Боргерс, речь идет о Турции). А «Коренная порода» Кинги Михальской приглашает в путешествие по современной Польше — по местам, где некогда находились нацистские концлагеря. О трагическом прошлом напомнит и фильм Гийома Рибо «"Шоа" Ланцмана» — о том, как знаменитый французский документалист Клод Ланцман работал над монументальным девятичасовым эпосом о холокосте.

Елена Плахова