В Лиге чемпионов стартовали стыковые матчи. В новом формате турнира победители этих противостояний выходят в 1/8 финала. Самая яркая вывеска на этом этапе — встреча «Манчестер Сити» и мадридского «Реала». Первая игра в Англии завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского клуба. За футбольными событиями минувшего вечера следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Вечером во вторник поклонников футбола ожидало сразу два матча с яркими вывесками. Один, так сказать, внутреннего разлива: «Спартак»—«Зенит». Команды сошлись в финале Зимнего кубка РПЛ, а второй, «Манчестер Сити»—«Реал», в стыках Лиги чемпионов. Российские команды не впечатлили. Чудовищные ошибки красно-белых привели к трем мячам в их ворота. К счастью, когда дело дошло до Лиги чемпионов, тоскливый футбол в исполнении наших лидеров забылся быстро.

От действий «Реала» и «Сити» порой дух захватывало. И, честно говоря, тот факт, что кто-то из них покинет турнир на столь ранней стадии, еще раз подчеркивает несовершенство нового формата. Уже в первой встрече команды выдали крутое шоу. На гол Эрлинга Холлана ответил Килиан Мбаппе, после чего комментатор Денис Казанский буквально пропел имя форварда. После этого Мадрид создал несколько стопроцентных моментов у ворот «Сити», но забить не смог и, более того, получил пенальти, который тот же Холанн четко реализовал. Шла 80-я минута, казалось, вопрос с победителем решен, но команда Карло Анчелотти в очередной раз показала, как умеет забирать концовки. Сначала Браим Диас на 86-й минуте сравнивает счет, а затем в компенсированное время, на последних секундах игры, Джуд Беллингем ставит победную точку.

После финального свистка главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола в порыве отчаянья вновь пытался царапать себе лицо, а бывший игрок горожан Серхио Агуэро наверняка упал в обморок. Дело в том, что он как блогер обещал своим подписчикам в случае победы «Реала» отрезать себе… Как бы это помягче сказать — важную часть мужского достоинства. Да, выяснять, кто из грандов покинет Лигу чемпионов, суперклубы будут на следующей неделе в Мадриде. Но футбольный агент Вадим Трушков уверен, что «Реал» своего уже не упустит:

«Я не верю в победу "Манчестер Сити". Конечно же, возможно все, но если не будет чего-то такого из ряда вон выходящего типа удаления в первом тайме, например, травмы вратаря или чего-то такого, не из области фантастики, но неподалеку, то клуб не отдаст результат».

С еще большей долей уверенности можно сказать, что в 1/8 уже вышли ПСЖ и «Боруссия», которые обыграли «Брест» и «Спортинг» с одинаковым счетом 3:0. В четвертой встрече дня «Ювентус» одолел дома голландский ПСВ 2:1.

В среду нас ждет продолжение футбольного банкета, хотя с яркими вывесками есть проблемы: встречаются «Брюгге»—«Аталанта», «Монако»—«Бенфика», «Фейеноорд»—«Милан» и «Селтик»—«Бавария».

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Владимир Осипов