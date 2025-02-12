Стало известно расписание первого нового трамвая в Ярославле

В Ярославле новые трамваи по маршруту № 6К «ЯМЗ — улица Блюхера» будут ходить с 4 утра и почти до 8 вечера. Расписание включено в документацию, размещенную в рамках поиска перевозчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что по укороченному маршруту №6к 15 февраля начнут курсировать четыре новых вагона. Частично трамваи поедут по старым путям – на участке от Ленинградского проспекта до Ярославского моторного завода. Скорость движения вагонов здесь будет снижена.

Перевозчиков сейчас ищут на два временных промежутка — с 15 по 19 и с 20 по 24 февраля 2025 года. Стоимость каждого контракта — 524 тыс. руб.

Первый рейс от ЯМЗ назначен на 4:49, последний — 18:54. Первый от Блюхера — в 5:14, последний — в 19:19. Время в пути — около 20 минут. На маршруте будут следующие остановки: НИИМСК, Лакокраска, ТРЦ «РИО», ТЦ «Омега», Областная детская клиническая больница, ул. Е. Колесовой, ЖК «Октябрь», Школа № 26. Общая протяженность туда и обратно — 12,5 км.

Алла Чижова