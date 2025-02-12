Курс доллара на международном рынке упал ниже 94 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке Forex упал на 2,75%, до 93,8 руб./$, следует из данных Investing.com. Курс евро снижается на 2,68%, до 97,2 руб./€.

Центробанк России на сегодня, 12 февраля, установил официальный курс доллара 95,8 руб./$. Курс евро установлен на уровне 99,1 руб./€.

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С января 2025 года доллар упал в цене со 102 руб. до 97 руб./$. Вчера, 11 февраля, внебиржевой курс доллара обновил трехмесячный минимум, закрепившись ниже 96 руб./$, евро опускался ниже отметки 99 руб./€. За неделю котировки «токсичных» валют потеряли на российском рынке 5–5,6 руб.

Об укреплении рубля — в публикации «Ъ» «Все поработали на рубль».