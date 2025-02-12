Урегулирование на Кипре обсудят в пятистороннем формате 17-18 марта

Встреча по кипрскому урегулированию с участием представителей греческой и турецкой общин и стран-гарантов безопасности, независимости и территориальной целостности Кипра (Великобритании, Греции и Турции. — "Ъ") пройдет 17-18 марта. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на дипломатические источники в Греции.

«По информации греческих дипломатических источников, пятисторонняя встреча по кипрской проблеме под эгидой ООН состоится 17-18 марта»,— говорится в сообщении агентства.

11 февраля кипрское издание Philenews писало, что пятисторонняя неформальная встреча должна пройти 17-18 мирта на площадке ООН в Женеве. Издание также приводило комментарий официального представителя правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса по итогам переговоров с заместителем генсека ООН Розмари Дикарло, которая посетила Афины на этой неделе. «Мы рассматриваем эту многостороннюю встречу как возможность возобновить переговоры с того места, где они были прерваны, всегда в согласованных рамках»,— заявил господин Летимбиотис, комментируя грядущие многосторонние переговоры.

О проведении расширенной встречи с участием стран-гарантов безопасности острова генсек ООН Антониу Гутерриш договорился с Никосом Христодулидисом и президентом непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром в середине октября. Как ожидается, она может проложить начало к возобновлению прямого диалога по выходу из кризисной ситуации, сложившейся на острове.

Остров Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Это произошло после вооруженного вторжения Турции под предлогом защиты турецкого населения на острове. В 1983 году на подконтрольных туркам территориях была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Шаг осудили страны ООН, призвав «уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность Республики Кипр». После неудачных попыток воссоединить части острова пришла идея о двух автономных государствах. С 2021 года эту идею активно продвигает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Греческий Кипр не отказывается от идеи о федеративном государстве.

Подробнее о кипрском урегулировании — в материале «Ъ» «Тонкая греко-турецкая линия».

Анастасия Домбицкая