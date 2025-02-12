«Интернет заказывали?»: «Ростелеком» за прошлый год охватил оптикой 230 тыс. домохозяйств Кубани

«Ростелеком» в 2024 году обеспечил возможность подключения к оптическому интернету и цифровым сервисам 230 тыс. домохозяйств Краснодарского края, из них почти 200 тыс. — в частном секторе. Технические специалисты компании проложили около 10 тыс. км оптических линий связи и построили инфраструктуру в 155 населенных пунктах Краснодарского края, включая горные и прибрежные.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Это самый большой результат стройки оптики для нашего филиала! Он достигнут благодаря тому, что "Ростелеком" в Краснодарском крае третий год подряд реализует собственную стратегию развития рынка цифровых услуг в частном секторе. Предыдущий рекорд был достигнут в 2023 году, когда мы построили инфраструктуру для 36 тысяч квартир в многоэтажных домах и 134 тысяч частных домов. Жители малоэтажной Кубани могут теперь подключать быстрый интернет и пользоваться видеонаблюдением, умным домом, смотреть через онлайн-сервисы фильмы в высоком качестве, совершать видеозвонки, стабильно работать в удаленном режиме и при этом экономить всей семьей за счет пакетных тарифов».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Оптическая инфраструктура «Ростелекома» в Краснодарском крае охватывает порядка 1,7 млн домохозяйств, то есть практически 73% всего в регионе. Национальный провайдер на постоянной основе продолжает ее строительство в рамках собственной инвестиционной политики, а также с целью выполнения федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края: «Наше сотрудничество с "Ростелекомом" нацелено на улучшение качества связи и расширение доступа к современным цифровым услугам и сервисам для населения региона. Строительство новых оптоволоконных линий не только повысит скорость интернета, но и создаст условия для реализации цифровых решений в образовании, здравоохранении и бизнесе. Мы уверены, что такая работа позволит значительно улучшить уровень жизни и социальной активности наших граждан. Конечно, прогресс зависит и от самих пользователей, которые каждый день все активнее осваивают современный интернет и умные технологии для работы, учебы и решения социально-экономических задач».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Благодаря реализованному проекту абонентам «Ростелекома» доступны интернет на скорости до 1 Гб/с, интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink, облачное видеонаблюдение, образовательная платформа для школьников «Ростелеком Лицей» и подписка «MiXX вместе», в которой собраны 23 цифровых сервиса. Пользователи чаще всего выбирают пакетные предложения для всей семьи, с которыми удобнее и выгоднее получать несколько услуг со скидкой и оплачивать их в одном счете.

Чтобы узнать о возможности подключения к интернету от «Ростелекома» для конкретного адреса, нужно оставить заявку на сайте компании или позвонить по номеру 8 800 100 08 00.

https://www.company.rt.ru/