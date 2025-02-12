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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый в коррупции экс-начальник УГИБДД Приморья отправился из суда на СВО

Как стало известно «Ъ», бывший начальник управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, уголовное дело по обвинению которого в получении взяток слушается в суде, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. «Зубакин убыл на СВО, принято постановление суда о приостановлении производства по уголовному делу в его отношении»,— сообщила «Ъ» сегодня, 12 февраля, руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Она добавила, что процесс в отношении четверых подельников Зубакина продолжается в Советском райсуде Владивостока.

Полковник Зубакин обвинялся в 29 эпизодах получения взяток в составе организованной группы (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Их размер варьировался от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

Олег Зубакин возглавлял Госавтоинспекцию Приморья с 2012 по 2022 год. По закону если фигурант на СВО будет отмечен госнаградой, его уголовное преследование прекратят.

Алексей Чернышев, Владивосток

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