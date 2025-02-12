В Роспатенте зарегистрирован региональный бренд Башкирии «Башкирский палас»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд Башкирии «Башкирский палас» (Асалы Балас), сообщила в соцсетях сенатор от республики Лилия Гумерова. Она отметила, что это третий бренд от региона со статусом географического указания. Ранее были зарегистрированы «Мансуровский гранит» и «Башкирская пуховая шаль». Всего Башкирия оформила десять брендов.

В общей сложности в реестре 369 уникальных товаров субъектов России.

Майя Иванова