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В Роспатенте зарегистрирован региональный бренд Башкирии «Башкирский палас»

В Роспатенте зарегистрирован региональный бренд Башкирии «Башкирский палас»

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Роспатенте зарегистрирован новый региональный бренд Башкирии «Башкирский палас» (Асалы Балас), сообщила в соцсетях сенатор от республики Лилия Гумерова. Она отметила, что это третий бренд от региона со статусом географического указания. Ранее были зарегистрированы «Мансуровский гранит» и «Башкирская пуховая шаль». Всего Башкирия оформила десять брендов.

В общей сложности в реестре 369 уникальных товаров субъектов России.

Майя Иванова

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