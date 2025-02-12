ММК создал Центр компетенций искусственного интеллекта

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») создал собственный Центр компетенций искусственного интеллекта, который будет разрабатывать высокотехнологичные решения и обеспечивать масштабируемость проектов ИИ для повышения эффективности бизнеса компании. Об этом сообщил руководитель центра компетенций математического моделирования и продвинутой аналитики ММК-Информсервис Дмитрий Муравьёв.



Выступая на конференции «Технологии искусственного интеллекта 2025» в Москве, собравшей экспертов из банковской сферы, промышленности, энергетики, ритейла и других отраслей, Дмитрий Муравьёв отметил, что различные технологии искусственного интеллекта активно используются на ММК для обработки больших массивов данных, оптимизации производственных процессов, снижения затрат, контроля качества продукции и обеспечения безопасности на рабочих местах.

«За пять лет реализации стратегии цифровизации ММК более 50% проектов в различных подразделениях предприятия реализовано с использованием ИИ. Экономический эффект от внедрения этих решений превысил 4,5 млрд рублей. Один из последних масштабных проектов — цифровой помощник прогнозирования температуры заказа в электросталеплавильном цехе, разработанный с применением методов машинного обучения», — сказал Дмитрий Муравьёв.

Для масштабирования успешных практик в этой области планируется объединить компетенции ММК по разработке, адаптации и внедрению ИИ в рамках единого Центра компетенций искусственного интеллекта. Его работа будет базироваться на широком спектре технологий: ИИ-прогнозирование (машинное обучение и статистическое моделирование), ИИ-оптимизация, компьютерное зрение, большие языковые модели и многое другое.

ПАО «ММК»