Еврокомиссия может временно ограничить цены на газ

Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность введения временного потолка цен на газ на фоне его подорожания в Европе, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Отраслевые группы уже раскритиковали это предложение.

По данным газеты, ЕК изучает ограничение цен в рамках плана «чистой промышленности», который представят в марте. В нем представят варианты поддержки тяжелой промышленности Евросоюза (ЕС) на фоне многочисленных проблем, включая «агрессивные торговые меры» США. Два высокопоставленных чиновника блока заявили, что трейдерам также запретят повышать цены на газ летом, когда страны Европы запасаются топливом на зиму.

Как отмечает FT, переговоры об ограничении цен находятся на ранней стадии, но они уже вызвали критику со стороны отраслевых групп. Они считают, что такие меры «подорвут доверие» к европейскому рынку, а также грозят «негативными последствиями для стабильности и безопасности поставок». Об этом сказано в письме 11 групп, включая Ассоциацию европейских энергетических бирж и Ассоциации финансовых рынков Европы, отправленном главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Один дипломат ЕС сказал, что некоторые государства—члены ЕС, вероятно, «неохотно» отнесутся к установлению ценового потолка. Против этой идеи в прошлом выступали Германия и Нидерланды.

Сейчас хранилища ЕС заполнены на 49%. По данным Bloomberg, это самый низкий показатель с момента энергетического кризиса 2022 года.

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