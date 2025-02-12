Мошенники от имени соцфонда выманили у нижегородца 1,4 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению нижегородца, лишившегося 1,4 млн руб. после телефонной беседы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

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В ведомстве уточнили, что 62-летнему инженеру позвонили якобы сотрудники соцфонда. Под предлогом перерасчета пенсионного стажа они убедили потерпевшего установить мобильное приложение. После этого с его банковской карты списались более 1 млн руб.

Затем нижегородцу позвонил мнимый работник контролирующей организации и

предупредил, что к нему приедут инкассаторы, которым необходимо передать наличные накопления. Инженер выполнил указания и лишился еще 350 тыс. руб.

Полиция призвала граждан прерывать подозрительные разговоры с неизвестными, не устанавливать никакие рекомендованные ими приложения, а также не переходить по полученным ссылкам и не перечислять деньги в счет предоплаты.

Владимир Зубарев