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Коммерсантъ FM
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Алиев: с приходом Трампа в Белый дом мир может стать «намного безопаснее»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом «мир может стать намного безопаснее». По словам азербайджанского лидера, новый президентский срок республиканца не вызывает беспокойства в официальном Баку. Напротив, в Азербайджане рассчитывают на тесную взаимную работу с новой американской администрацией.

«Я думаю, что мир может стать намного безопаснее (с приходом Дональда Трампа в Белый дом.— "Ъ")»,— сказал Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN от 20 января, текст которого приводит азербайджанское информационное агентство «Азери-Пресс». «Во время первого президентского срока Трампа (Дональд Трамп.— "Ъ") США не начинали никаких войн»,— добавил он.

Господин Алиев также подчеркнул, что в Баку не видят причин для беспокойства по поводу прихода к власти Дональда Трампа, а, напротив, настроены позитивно в отношении будущего сотрудничества. «Мы помним то время, когда президент Трамп был главой США и наши отношения развивались очень успешно, в отличие от последних четырех лет, когда они переживали упадок из-за несправедливого подхода администрации Байдена (Джо Байден.— "Ъ") к Азербайджану»,— сказал господин Алиев.

По словам президента Азербайджана, предыдущий опыт работы руководства его страны с Дональдом Трампом был «очень позитивным». «Что касается Азербайджана, то мы уверены и настроены оптимистично»,— заключил он.

Анастасия Домбицкая

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