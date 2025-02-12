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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам

14 из 20 крупнейших банков России снизили процентные ставки по вкладам в среднем на 0,08–0,3 процентного пункта (п. п.), сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги». По данным платформы, в январе ставки снизили 12 банков, в феврале — пока что вдвое меньше.

В «Финуслугах» уточнили, что в период с 3 по 10 февраля ставки по вкладам понизили шесть банков, из них пять понизили их на сроках три и шесть месяцев, два — по годовым вкладам. Полугодовые вклады остаются лидерами по доходности с начала июня 2024 года.

Банки снижают ставки по вкладам в преддверии предстоящего в пятницу, 14 февраля, заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке. Прошлое заседание прошло 20 декабря 2024 года, тогда ЦБ сохранил ключевую ставку на ее пиковом значении 21% после трех раундов повышения (в июле, сентябре и октябре). На фоне роста доходов и ставок по вкладам средства физлиц в российских банках по итогам 2024 года выросли на рекордные 12 трлн руб. Это в 1,5 раза превысило прирост за 2023 год (7,4 трлн руб.), сообщали в «Доме.РФ».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ставке просчитывают стабильность».

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