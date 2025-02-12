Прокуратура требует вернуть республике 115 га земли в Аскинском районе

Прокуратура Башкирии обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Башкирии, требуя признать незаконным договор аренды 115,8 га земли в Аскинском районе, заключенный региональным министерством земельных и имущественных отношений с главой крестьянского (фермерского) хозяйства Данисом Абраровым. По мнению надзорного ведомства, земли необходимо вернуть минземимуществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок расположен в Евбулякском сельсовете, относится к землям сельскохозяйственного назначения, предназначен для сенокошения.

Заседание по делу назначено на 13 марта.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал об иске прокуратуры к минземимуществу и индивидуальному предпринимателю Фанису Агзамову, в котором надзорное ведомство требовало вернуть участок в Аскинском районе площадью более 207 га.

Данис Абраров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2009 году в Аскинском районе. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Идэль Гумеров