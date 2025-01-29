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Прокуратура Башкирии требует вернуть 200 гектаров земли в Аскинском районе

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск республиканской прокуратуры к региональному министерству земельных и имущественных отношений и индивидуальному предпринимателю Фанису Агзамову. Надзорное ведомство просит признать недействительным договор аренды от 1 июля 2023 году, по которому предприниматель получил 207,1 га земли в Аскинском районе.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судебное заседание по делу назначено на 20 марта.

Спорный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения и предназначен для сенокошения. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка превышает 8,6 млн руб.

По данным Rusprofile, Фанис Агзамов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в апреле 2022 года в Караидельском районе. Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков.

Идэль Гумеров

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