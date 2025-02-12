Михаил Исаев вновь возглавил Саратов

Руководить Саратовом назначили Михаила Исаева. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин, соответствующее предложение выдвинул председатель гордумы Сергей Овсянников.

«Поддержал эту инициативу. Михаил Александрович ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения»,— господин рассказал Бусаргин.

По его словам, господин Исаев дал свое согласие на предложение руководить городом. До сегодняшнего дня Михаил Исаев возглавлял Энгельсский район, ранее он уже был мэром Саратова, а также председательствовал в областной думе. Ранее стало известно, что исполняющий полномочия мэра Саратова Павел Сурков уволился.

Никита Маркелов