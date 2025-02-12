За ночь сбили три БПЛА над Белгородской областью

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

В предыдущий раз регион подвергался атаке вчера, 11 февраля, над его территорией сбили один дрон. 9 февраля в Белгородской области пострадал местный житель в результате удара БПЛА по его машине. На фоне военной операции на Украине в области действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.