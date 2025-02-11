За ночь сбили 40 БПЛА над пятью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Саратовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, два — над Волгоградской областью, один — над Белгородской областью.

В Саратове в результате атаки БПЛА получило повреждения промышленное предприятие. Какое именно, неизвестно, никто не пострадал. В Ростовской и Брянской областях после атак жертв и разрушений на земле нет. Власти еще двух регионов информацию пока не комментировали.

Об урегулировании военного конфликта — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».