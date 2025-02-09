При атаке ВСУ ранен житель Белгородской области

В приграничном селе Белянка в Шебекинском городском округе Белгородской области украинский дрон нанес удар по ехавшему легковому автомобилю. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки мужчина получил ранение. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица доставляют в областную больницу. Автомобиль получил значительные повреждения.

Также сегодня, 9 февраля, вооруженные силы Украины атаковали другое приграничное село Уразово в Валуйском округе. Там при взрыве FPV-дрона повреждения получили два легковых автомобиля и объект торговли. Еще один беспилотник повредил навес и оборудование на территории коммерческого объекта. Всего за прошедшие сутки по территории Белгородской области было выпущено более ста снарядов и беспилотников. В результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Шелаево в Валуйском округе ранение получил один человек.

В соседней с Белгородской Курской области сегодня под обстрел со стороны Украины попала деревня Слободка в Рыльском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения получили девять домов.

Сергей Толмачев, Воронеж