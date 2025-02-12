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Коммерсантъ FM
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Гордума Магадана приняла досрочную отставку мэра Юрия Гришана

Депутаты Магаданской городской думы на внеочередном заседании в среду, 12 февраля, приняли отставку главы администрации столицы Колымы Юрия Гришана. По информации пресс-службы представительского органе власти, решение принято единогласно. Сам мэр на заседании не присутствовал.

Как сообщал «Ъ», господин Гришан вчера подал уже второе свое заявление о досрочном сложении полномочий. Решение принято им на фоне затяжного конфликта с гордумой. В июле прошлого года депутаты расценили работу градоначальника в 2023 году как неудовлетворительную. Поводом послужило большое количество бездомных собак, которые создавали проблемы горожанам.

«Временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Александр Малашевский. С 14 февраля откроется прием заявок на конкурс на должность. Комиссия уже формируется»,— рассказали в пресс-службе. Завершение процедуры планируется до 15 марта.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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