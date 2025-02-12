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Коммерсантъ FM
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обновлено 01:08

Пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе Telegram

Начиная примерно с 22:30 мск пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе мессенджера, к 00:15 мск число жалоб превысило 500, а всего за день — свыше 1000, следует из статистики «Сбой.рф». Сервис Downdetector за последний час зафиксировал более 10 тыс. жалоб.

Больше всего жалоб, по данным Downdetector, пришло из Москвы и Подмосковья, следом из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На «Сбой.рф» зафиксировано большое число жалоб из Ярославской области (в целом распределение в статистике сервиса: Москва — 75%, Ярославская область — 10%, остальные — меньше).

Пользователи, по данным Downdetector, жалуются на: сбой в работе мобильного приложения (63%), на работу сайта (15%), на то, что не приходят оповещения (15%), на общий сбой (3%) и на плохую работу личного кабинета (1%). Самые частые комментарии: «не загружается медиа», «не устанавливается соединение», «не открывается приложение».

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