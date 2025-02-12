Началась запись в секции нового волейбольного центра в Ярославле

В Ярославле во Фрунзенском районе в новом волейбольном центре прошел день открытых дверей, который посетил губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщили в правительстве области.

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С 12 февраля началась запись в секции центра. Он включает в себя игровые площадки для волейбольных команд, арену для пляжных видов спорта, бассейны, подготовительно-восстановительный корпус и детскую комнату. Трибуны арены рассчитаны на 488 зрителей. Парковка рядом с центром способна вместить около 500 автомобилей. В центре будут проводить крупные соревнования, причем не только по волейболу, но и по другим видам спорта.

«Уже скоро будем принимать этап Кубка России по пляжному волейболу. Есть предложение создать женскую команду региона по этому виду спорта и пляжную ночную лигу»,— рассказал губернатор.

При этом продолжается строительство здания основной арены центра на 5 тыс. мест на средства инвестора. Общий объем финансирования — 8 млрд руб.

Алла Чижова