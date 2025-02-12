6,4 триллиона рублей составил остаток средств на эскроу-счетах по итогам 2024 года, сообщил ЦБ. Показатель вырос на 600 млрд руб. по сравнению с итогом 2023 года (5,8 трлн руб.). При этом темпы прироста сократились: по результатам 2023 года остаток увеличился сразу на 1,5 трлн руб. В декабре 2024 года объем средств на эскроу-счетах сократился почти на 10%. Такая динамика объясняется несколькими факторами: в прошлом году объемы выдачи ипотеки сократились на 37% (до 4,9 трлн руб.) на фоне сворачивания льготных программ и высоких рыночных ставок. При этом выросли масштабы «раскрытия» эскроу-счетов — с 6,9 трлн руб. в 2023-м до 11,3 трлн руб. в 2024 году.