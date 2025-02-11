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Коммерсантъ FM
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Жителю Урала дали 19 лет за госизмену, диверсию и покушение на теракт

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщило управление ФСБ по Челябинской области ТАСС.

По версии следствия, в октябре 2022 года осужденный вступил в террористическую организацию и оказывал помощь спецслужбам Украины. В мае 2023 года он поджег объект транспортной инфраструктуры. В июне того же года пытался совершить теракт на объекте Минобороны России.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима. Мужчине также назначили год ограничения свободы после отбытия основного срока наказания.

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