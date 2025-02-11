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Коммерсантъ FM
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«Зенит» выиграл Зимний кубок РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в финале Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, который проходил в Абу-Даби, завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита».

Мячи забили Луис Энрике (16-я минута), Вендел (28-я минута) и Матео Кассьерра (32-я минута). Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку, главный тренер «Зенита» Сергей Семак — желтую. Желтую карточку также получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

«Зенит» впервые стал победителем Зимнего кубка РПЛ. До этого кубок дважды получал «Спартак».

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