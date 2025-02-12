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Инвестор взял «Рубеж»

ГАП «Ресурс» выкупила саратовскую агрофирму

Группа агропредприятий (ГАП) «Ресурс» Виктора Наурузова продолжает наращивать земельный банк. Группа могла стать владельцем агрофирмы «Рубеж», которой принадлежит 110 тыс. га земли в Саратовской области, ее стоимость оценивается в 6 млрд руб. Слияния и поглощения на рынке сельскохозяйственных земель происходят на фоне снижения рентабельности растениеводства, отмечает эксперт.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ООО «Агрофирма "Рубеж"» перешло под контроль АО «Южная гавань» (30% долей в уставном капитале), ООО «Стойкий» (30%), АО «Рест» (30%) и ООО «Портгрейн» (10%), следует из раскрытия информации компании. Продавец — Павел Артемов, ранее выступавший единственным бенефициаром компании. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке указывает, что конечным покупателем актива являются структуры ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Стоимость бизнеса агрофирмы «Рубеж» он оценивает в 6 млрд руб. В ГАП «Ресурс» от комментариев отказались. В «Рубеже» “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Артемовым не удалось.

Косвенно это подтверждается данными СПАРК. Гендиректор АО «Рест» — Руслан Беретарь. У него также есть доли в ООО «Белополье» и ООО «Аверо», ключевым совладельцем которых выступает ООО «РЗК "Ресурс"». Эта структура принадлежит АО «Ресурс Фуд Проджект», гендиректор которой — Владимир Наурузов, член семьи Виктора Наурузова. Гендиректор ООО «Стойкий» — Анатолий Дмитриев, ранее он возглавлял ООО «Мясо-Молоко Ресурс», подконтрольное структурам ГАП «Ресурс». 20% в ООО «Портгрейн» у Виталия Васько, которого в СМИ называют топ-менеджером холдинга.

ООО «Агрофирма "Рубеж"» существует с 2002 года, специализируясь на выращивании зерновых культур и разведении крупного рогатого скота. Согласно СПАРК, выручка компании в 2023 году сократилась на 5,86%, до 2,05 млрд руб. Убыток составил 112 млн руб. На балансе «Рубежа» 110 тыс. га земли, 4 тыс. голов животных и 300 единиц техники. Урожай компании в 2023 году составил 162 тыс. тонн, следует из данных, приводимых АКРА. Активы находятся преимущественно в Саратовской области. Согласно BEFL, на май 2024 года «Рубеж» находился на 62-м месте в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли.

ГАП «Ресурс» — один из заметных российских производителей курятины (бренды «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч»). В 2024 году группа выпустила 1,07 млн тонн мяса птицы в живом весе, что на 2,3% больше год к году, а также 346 тыс. тонн растительных масел и 1,92 млн тонн комбикормов. На май 2024 года ГАП «Ресурс» находилась на 13-й позиции рейтинга BEFL, контролируя 340 тыс. га земли.

Сейчас ГАП «Ресурс» активно наращивает земельный банк. В январе 2025 года стало известно, что группа получила доли в четырех юридических лицах, которые контролируют в Саратовской области 150 тыс. га. АО «Рест» в конце декабря также могло получить 48 тыс. га в том же регионе (см. “Ъ” от 16 января). Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что Поволжье не считается наиболее интересным регионом для растениеводства: маржинальность ниже, чем на юге или в центре страны. Его плюсом управляющий директор BEFL Владислав Новоселов называет обеспеченность водой для орошения.

С учетом приобретения «Рубежа» и предшествующих сделок земельный банк ГАП «Ресурс» может вырасти на 308 тыс. га — до 648 тыс. га. Исходя из данных за май 2024 года, это может позволить группе войти в пятерку крупнейших собственников сельхозугодий. Но Владислав Новоселов замечает, что активную консолидацию небольших и средних компаний сейчас проводит не только ГАП «Ресурс», но также Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева и другие заметные игроки с доступом к собственному капиталу и заемному финансированию. Это, по его словам, в целом приведет к заметным изменениям в рейтинге BEFL в 2025 году.

Господин Сизов констатирует, что рентабельность растениеводства снижается уже несколько лет из-за роста себестоимости производства и давления на внутренние цены экспортных пошлин на зерно. Это стимулирует на рынке сделки слияния и поглощения: часть собственников оказывается вынуждена продать свои активы, поясняет эксперт.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров

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