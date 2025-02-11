Андрей Орлов назначен врио республиканского министра по делам ГО и ЧС Татарстана

Андрей Орлов назначен временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Соответствующий указ был подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

С 2004 по 2020 годы господин Орлов занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Татарстану. После этого он возглавлял Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан до 2025 года.

С 29 января 2025 года был назначен первым замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

Артём Дергунов