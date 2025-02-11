Мариинский театр получил разрешение на строительство склада для реквизита в Шушарах

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Мариинскому театру разрешение на строительство терминала на улице Ленина в Шушарах. Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе театра, новый объект на участке площадью 25 тыс. кв. м будет использоваться для хранения театрального реквизита и декораций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно тексту заключения, площадка для размещения контейнеров займет 4,9 тыс. кв. м. Проектированием погрузочно-разгрузочного терминала занимается ООО «БЭСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ». По информации от пресс-службы театра, проектно-сметная документация была разработана в 2021-2022 годах. Она получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». На вопрос об актуальных сроках и стоимости проекта в Мариинском театре ответ не дали.

«Строительство данного объекта позволит увеличить площади надлежащего

открытого хранения отгруженных контейнеров с театральным реквизитом и

декорациями для обеспечения театральных постановок Мариинского театра и

сократит затраты театра на хранение театральных реквизитов, улучшит

логистику по транспортировке театрального реквизита для реализации

многочисленных гастрольных проектов на площадках театра»,— отметили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство погрузочно-разгрузочной площадки обойдется в 278 млн рублей.

Андрей Кащавцев