Володин обвинил Минпросвещения в игнорировании фиктивной переподготовки учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра просвещения Сергея Кравцова, заявив, что ведомство слишком долго игнорировало проблему фиктивной переподготовки педагогов. Он отметил, что этот вопрос обсуждается «уже много лет», но все предложения по решению этой проблемы поступают от депутатов, а не от профильного ведомства.

Господин Володин прервал выступление господина Кравцова во время «правительственного часа» после того, как министр попросил депутатов поддержать проект, запрещающий учителям проходить переквалификацию в коммерческих учреждениях. Инициатива была внесена на рассмотрение сегодня, 11 февраля, депутатами Петром Толстым, Ириной Белых и Александром Мажугой (все — «Единая Россия»).

«Но неужели вот не стыдно? Сейчас интернет наводнен вот такими предложениями: ''Получите квалификацию учителя математики за два месяца''. Причем раньше это стоило 5 тыс. руб., перечеркнули, теперь 2900, скидка 50% только до 15 февраля»,— сказал господин Володин, обращаясь к господину Кравцову.

Спикер призвал ведомство признать, что «на проблему долго никто не обращал внимания». По его словам, Минпросвещения должно предложить расширенный вариант инициатив депутатов, так как оно видит сферу образования «глубже».

Полина Мотызлевская