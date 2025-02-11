США, Британия и Австралия ввели санкции против сервиса Zservers

Госдеп США совместно с властями Великобритании и Австралии ввел санкции в отношении российского интернет-хостинга Zservers. Двум администраторам хостинга также запретили въезд в эти страны.

«Совместно с Австралией и Великобританией США вводят санкции против компании Zservers, российского поставщика услуг пуленепробиваемого хостинга и двух российских граждан, выполнявших функции операторов Zservers, за их роль в поддержке атак LockBit для вымогания денег»,— говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Под ограничения попали Александр Мишин и Александр Большаков. Как утверждает Госдеп, Zservers предоставлял киберпреступникам доступ к специализированным серверам, которые используются для сопротивления правоохранительным органам.

Власти США называли киберпреступную группировку LockBit одной из самых активных в мире. Ее обвиняют как минимум в 1,7 тыс. атак, целью которых было вымогательство. По данным Агентства по кибербезопасности США, группировка похитила более $91 млн.