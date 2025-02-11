Производительность труда в России за шесть лет хотят нарастить на 20%

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о повышении производительности труда в отдельных отраслях и организациях социальной сферы. Он заявил, что к концу 2030 года показатель вырастет более чем на 20%.

Как напомнил премьер, с января 2025 года в стране заработал нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». На соответствующий федеральный проект выделят порядка 30,5 млрд руб., 4,8 млрд руб. поступят в текущем году.

«К концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Всего — порядка 123 тыс. организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта»,— сказал Михаил Мишустин (цитата по сайту правительства). Проект также охватит 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей.

Как добавил премьер-министр, от интенсивности повышения производительности труда зависят темпы развития экономики. Он также напомнил, что к завершившемуся нацпроекту «Производительность труда» подключились 7 тыс. предприятий. По его словам, увеличить прибыль благодаря нему смогли более 5,5 тыс. организаций, выйти на новые рынки — 1,5 тыс. компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Достойной работы больше не становится».

Наталия Мирошниченко