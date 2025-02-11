Ozon предлагает ипотеку

Маркетплейс Ozon запустил собственную программу ипотеки на коммерческую недвижимость. Оформить кредит могут как партнеры маркетплейса, так и другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, сообщается в пресс-релизе компании. Размер кредита, который предлагает Ozon, от 1,3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости. Срок погашения до 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как пояснили в компании, акцент делается на бизнесменов, которые только запускают свое дело или которым не хватает помещения для роста. Но площадками для складов или ПВЗ ипотечная программа Ozon ограничиваться не будет, полагает основатель Российского совета торговых центров Олег Войцеховский: «Сегодня коммерческая недвижимость вообще востребована среди маркетплейсов: склады, дарксторы, склады "последней мили" и так далее. Поэтому речь может идти не только о ПВЗ, но и о традиционных более крупных направлениях, которые неизбежно возникают, когда ты занимаешься большими объемами товара. Я думаю, что программа будет широко распространяться на традиционные торговые площади, не обязательно в торговых центрах, возможно, какой-то стрит-формат».

Как заверяют в компании Ozon, специалисты будут проверять юридическую чистоту сделки. Маркетплейс выступит гарантом расчетов между сторонами. Процентная ставка рассчитывается индивидуально в зависимости от стоимости объекта, первоначального взноса и других условий. Но составить конкуренцию классическим банкам в ипотечной нише Ozon вряд ли сможет, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута: «15 лет для погашения ипотеки на коммерческую недвижимость — это не такой большой срок.

То есть банки могут предоставить лучшие условия в плане сроков, что, безусловно, снижает ежемесячные платежи.

Также хочу заметить, что все-таки для маркетплейсов это не профильное направление. Чтобы заходить на этот рынок и конкурировать с крупными банкам, конечно, нужно набирать штат профессиональных специалистов, которые будут полностью понимать портрет клиента, анализировать все рисковые модели, после этого принимать решение о выдаче. Поэтому, наверное, для Ozon это будет тестовая история, ниша. Но, как показывают практика и опыт, часто подобные продукты не находят отклика у клиентов, а сами агрегаторы не справляются с данной функцией, потому что не являются специализирующимися на этой категории».

Аналитики прогнозируют резкий спад инвестактивности в сегменте коммерческой недвижимости. После рекордных объемов прошлого года в 2025-м вложения сократятся на 30% или даже 60% и не превысят 700 млрд руб. Такие ожидания озвучили эксперты консалтинговых компаний NF Group и Nikoliers. В таких условиях Ozon выбрал не лучшее время для выхода в незнакомую нишу, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев: «Прошлый год был рекордный, вложения достигли где-то 800 млрд руб., в этом году, наверное, будет в лучшем случае 500-600 млрд руб. инвестиций. Причина понятна: высокие ставки. Привлекать заемное финансирование инвесторы просто не могут. При ключевой ставке 21% это невозможно в течение длительного времени.

Традиционно первое полугодие, наверное, будет достаточно вялым с точки зрения активности инвесторов. Они будут ждать возможного снижения ставки во втором полугодии, а раньше этого момента спроса на эти объекты не будет.

Если мы говорим про Ozon, то, честно говоря, я не очень понимаю, как это в будущем может приносить им ощутимые выгоды с учетом текущих ставок. Понятно, что первоначальный взнос маркетплейс может варьировать, сейчас он 20% от стоимости, если инвестор будет запрашивать более низкую ставку, просто будет расти размер взноса, он будет не 20%, а 50% от стоимости. Получится или нет, посмотрим. Пока я к этому отношусь достаточно настороженно».

Ипотека — уже не первый проект Fintech Ozon. Ранее маркетплейс запускал собственные банковские карты. В январе компания запустила лизинговое направление, там можно оформить в лизинг новый автомобиль или машину с пробегом во всех сегментах, включая легковые, коммерческие и грузовые транспортные средства. Срок действия контракта — от одного до пяти лет.

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Светлана Белова