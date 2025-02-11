Боец ММА, лишившийся глаза, заявил, что плохо помнит детали конфликта

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов рассказал, что отрывками помнит детали произошедшего в Краснодаре конфликта со стрельбой. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Руслана Крайнова, из-за плохого самочувствия ему тяжело давать какие-либо комментарии касаемо произошедшей ситуации. Детали случившегося он помнит смутно.

Ранее сообщалось, что господин Крайнов потерял глаз после ранения, полученного во время стрельбы в Краснодаре. Пули попали ему в глаз, спину и ногу. Он перенес две операции. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На счету Руслана Крайнова шесть побед в MMA и ни одного поражения. Недавно в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из заведений на улице Зиповской в Краснодаре. По версии следствия, полицейские Кубани задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в Краснодаре. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Алина Зорина