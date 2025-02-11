В Краснодаре охранник клуба лишился глаза после конфликта с посетителем

Боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз в результате конфликта у ночного клуба в Краснодаре. Пострадавшему уже провели операцию, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Нарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 февраля на ул. Зиповской, где спортсмен работал охранником заведения. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, между Русланом Крайновым и 34-летним посетителем возникла ссора, в ходе которой последний применил травматический пистолет.

Стрелявшего задержали в Успенском районе вместе с 32-летним водителем из Чеченской Республики. При досмотре автомобиля полицейские изъяли оружие и 18 патронов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследованием обстоятельств происшествия займется СУ СКР по краю.

Анна Гречко