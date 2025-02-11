В искусственном интеллекте развили коррупцию

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура через суд добивается пересмотра причины увольнения бывшего гендиректора Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ ФЦПРИИ) Минпромторга Александра Сергеева. Экс-глава госструктуры, занимающейся развитием искусственного интеллекта (ИИ), покинул ее по собственному желанию. Однако проверяющие выявили возможные коррупционные нарушения со стороны чиновника, потребовав его уволить в связи с утратой доверия. Сам господин Сергеев все подозрения отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергеев

Фото: Форум «Армия» Александр Сергеев

Фото: Форум «Армия»

С иском об изменении основания и формулировки увольнения в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции в Пресненский райсуд Москвы обратился первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. По данным “Ъ”, заявление стало результатом проверки, проведенной Минпромторгом, в который входит ФГАУ ФЦПРИИ, и прокурорского разбирательства.

Из их материалов следует, что с ноября 2015 года и до назначения в 2023 году на должность директора ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (впоследствии переименован в ФЦПРИИ) господин Сергеев был генеральным директором и учредителем ООО «Вектеро», оказывающего различные услуги в IT-сфере. При этом, по данным ревизоров, господин Сергеев поддерживал деловые отношения с Денисом Нырковым.

В 2021–2023 годах, до назначения господина Сергеева в Минпромторг, на его счет в Альфа-банке от господина Ныркова, в том числе через систему быстрых платежей, поступило более 2,4 млн руб., а в ответ ему было перечислено 85 тыс. руб.

Перед назначением господин Сергеев передал 60% долей в своем ООО Денису Ныркову, а еще 40% — Александру Ерохову. Одно время при господине Ныркове, ставшем гендиректором ООО, помощником работала супруга чиновника. В свою очередь, водитель господина Сергеева, возивший его на Cadillac Escalade (владелец сам чиновник) и числившийся в ФГАУ техником, получил, согласно его объяснениям, от господина Ныркова 180 тыс. руб. на покупку запчастей и обслуживание внедорожника.

Таким образом, между чиновником и предпринимателем сложились «корпоративные и имущественные отношения», считает надзор.

Несмотря на предполагаемый конфликт интересов, в сентябре 2023 года господин Сергеев заключил с ИП Нырковым Д. С. договор на 3,7 млн руб. на поиск и согласование площадки для проведения мероприятия по профессиональному развитию в формате стратегической сессии. Оно было проведено в декабре 2023 года в АНО «Цифровая экономика» (Пресненская набережная, 10), представители которой сообщили проверяющим, что запросов от господина Ныркова не получали, а площадка и организационная поддержка на безвозмездной основе были предоставлены после двух обращений самого господина Сергеева.

Поскольку о возникновении конфликта интересов господин Сергеев работодателя в лице Минпромторга не уведомил, меры к его предотвращению и урегулированию не принял, он по закону подлежал увольнению с должности гендиректора ФГАУ в связи с нарушением, влекущим «утрату доверия». Уволившись же в марте прошлого года по собственному желанию, предполагаемый нарушитель, посчитали в Генпрокуратуре, избежал ответственности.

Теперь надзор добивается в Пресненском райсуде изменения причины отставки чиновника с новой записью в его трудовой книжке. В иске говорится, что ответчик в течение десяти рабочих дней после вступления решения суда в силу обязан представить ее бывшему работодателю для внесения изменений.

Александр Сергеев сообщил “Ъ”, что в его отношениях с господином Нырковым не было ничего незаконного.

Перечисление средств связано с бизнес-проектом, не имеющим отношение к Минпромторгу. ИП Нырков, отметил он, действительно нашел подходящую площадку для мероприятия, но оно несколько раз переносилось, в результате пришлось обратиться в АНО, которая расположена удобно для всех участников, в «Москва-Сити». Объяснения водителя, полагает ответчик, и вовсе не соответствуют действительности, поскольку все платежи по машине были официальными.

Господин Сергеев считает, что в основе его дела конфликт в ФГАУ, который и привел к проверке. Последняя, полагает экс-чиновник, также серьезных нарушений не обнаружила, в противном случае речь шла бы не о записи в трудовой, а об административной или уголовной ответственности.

Господин Нырков также заявил “Ъ”, что в коррупционные отношения ни с какими чиновниками не вступал, обратив внимание, что в любом случае речь идет о ИП, а не о компании «Вектеро». А в Минпромторге сообщили, что все обстоятельства дела должны быть установлены судом, нужно дождаться судебного решения.

Николай Сергеев