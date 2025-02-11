Что такое ФЦПР ИИ

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ ФЦПР ИИ) создано в марте 1995 года. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. С 2010 года компанией владеет Минпромторг России. В настоящее время занимается внедрением технологий ИИ в процессы Минпромторга, подведомственных организаций и промышленных предприятий.

С 20 июля 2023 года по 26 марта 2024 года ФЦПР ИИ руководил Александр Сергеев. 27 марта 2024 года должность гендиректора компании занял Эдуард Шантаев.

Сергеев Александр Александрович родился 24 июля 1980 года. С 2011 по 2015 год входил в число собственников и руководителей ООО «Апак Сервис», ведущего деятельность в области связи на базе проводных технологий. В 2019 году компания ликвидирована вследствие банкротства.

В 2015 году учредил ООО «Вектеро», которым владел и руководил до апреля 2023-го. Компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и информационной безопасности, цифровизацией предприятий и др. Среди заказчиков и партнеров компании — «Норникель», РАНХиГС, «Ростех», «Роскосмос» и др. Гендиректором и собственником фирмы в настоящее время является Денис Нырков.