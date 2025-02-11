Ульяновская область вышла на первое место в ПФО по индексу промпроизводства

Во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что по итогам 2024 года регион занял первое место в ПФО по индексу промпроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как отметил губернатор, этот показатель составил 116%, а в отрасли обрабатывающих производств — 117,6%. При этом в среднем по России индекс промпроизводства по итогам года равен 104,6%, в обрабатывающих производствах — 108,5%.

Алексей Русских связал хорошие результаты с активной работой облправительства по налаживанию промышленно кооперации и инвестиционной политикой региона.

Андрей Васильев, Ульяновск