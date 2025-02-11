Исполком Елабуги обязали отремонтировать городскую автомобильную дорогу

После иска прокуратуры Елабужского района исполком Елабуги обяжут привести автомобильную дорогу на улице Отрадная в нормативное состояние. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Состояние дороги не соответствует требованиям ГОСТа. Ранее городская прокуратура уже вносила представление главе исполкома Елабужского района, но нарушения не были устранены.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустили автобусы из Пестрецов в Куюки после обращений жителей в прокуратуру.

Дарья Сайфиева