В Татарстане запустили автобусы из Пестрецов в Куюки после жалоб в прокуратуру

Автобусный маршрут «Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки» запустили после жалоб местных жителей в прокуратуру Пестречинского района. Об этом сообщается на сайте татарстанского ведомства.

После многочисленных жалоб сельских жителей прокуратура провела проверку и потребовала у исполкома Пестречинского района устранить все нарушения, но в администрации не приняли никаких мер.

Тогда прокуратура обратилась в суд, который обязал исполком обеспечить регулярные пассажирские перевозки.

Дарья Сайфиева