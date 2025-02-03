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В Татарстане запустили автобусы из Пестрецов в Куюки после жалоб в прокуратуру

Автобусный маршрут «Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки» запустили после жалоб местных жителей в прокуратуру Пестречинского района. Об этом сообщается на сайте татарстанского ведомства.

После многочисленных жалоб сельских жителей прокуратура провела проверку и потребовала у исполкома Пестречинского района устранить все нарушения, но в администрации не приняли никаких мер.

Тогда прокуратура обратилась в суд, который обязал исполком обеспечить регулярные пассажирские перевозки.

Дарья Сайфиева

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