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В четырех регионах России запустят пилотный проект «СВОй бизнес»

Татарстан станет одним из пилотных регионов, где реализуют проект «СВОй бизнес» для участников СВО и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии «Единая Россия» в республике.

В четырех регионах России запустят пилотный проект «СВОй бизнес»

В четырех регионах России запустят пилотный проект «СВОй бизнес»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четырех регионах России запустят пилотный проект «СВОй бизнес»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Программы обучения федерального проекта пройдут в марте-апреле 2025 года в четырех пилотных регионах: Татарстане, Дагестане, Липецкой и Рязанской областях. К программам будут привлечены предприниматели, участвовавшие в СВО. Планируется, что в проекте примут участие не менее 500 человек в год.

Проект запускают «Единая Россия», «Опора России», организацией проведения научной программы будет заниматься Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни через развитие навыков предпринимательства и открытие своего дела.

Диана Соловьёва

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