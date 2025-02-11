Зарубежные СМИ: Сорвется ли сделка Израиля и «Хамаса»?

Дональд Трамп пообещал «ад» «Хамасу», если израильские заложники не будут освобождены. Так американский президент отреагировал на сообщения палестинской группировки о том, что пленные не будут отпущены 15 февраля, как было запланировано. Республиканец в разговоре с журналистами отметил, что еврейскому государству пришло время отменить сделку о прекращении огня в секторе Газа, раз ее условия не выполняются. Как передает CNN, Трамп подчеркнул, что если пленные не будут освобождены до полудня субботы, то начнется ад. Как именно он будет выглядеть, глава США не уточнил. Зарубежные СМИ обсуждают, не сорвется ли сделка на Ближнем Востоке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Свой отказ в возвращении заложников «Хамас» объяснил нарушениями мирных договоренностей со стороны Израиля. В частности, как пишет Reuters, Иерусалим задержал возвращение палестинцев на север Газы, продолжал обстреливать мирное население, а также не обеспечил поставки гуманитарной помощи, как это было предусмотрено соглашением. После этого неожиданного заявления семьи заложников заполнили улицы Тель-Авива, чтобы оказать давление на правительство и не допустить отказа от сделки. По данным источников Reuters, посредники по прекращению огня в секторе Газа — Катар и Египет — также опасаются срыва соглашения.

На этом фоне президент США призвал Израиль отказаться от дальнейшего выполнения обязательств и отменить соглашение, если заложники не будут отпущены из плена до 12 часов субботы, 15 февраля. Его слова передает CNN.

Как пишет The Times of Israel, представители «Хамаса» отметили, что специально сделали это заявление за пять дней до запланированного освобождения заложников. Якобы тогда у посредников будет возможность и время надавить на Израиль, чтобы они выполнили свои обязательства. И если это произойдет, то группировка выполнит свою часть соглашения. Как резюмирует издание, будущее сделки остается неопределенным, потому что Иерусалим еще не отправил своих представителей в Катар для обсуждения второго этапа сделки. Вместо того, чтобы перейти к следующей фазе соглашения, в последние дни Нетаньяху оставлял открытой возможность возобновления боевых действий с «Хамасом».

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