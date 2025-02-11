ООО «Башкирэнерго» наращивает количество техприсоединений в Башкирии

На 6% выросло количество технологических присоединений к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») по итогам 2024 года. Если в 2023 году энергетики присоединили к сетям 14715 абонентов, то в прошлом году – 15526. Мониторинг показывает, что рост наблюдается по всем основным группам потребителей.

ПО «ЦЭС» проводит техприсоединение частного дома в д. Блохино Иглинского района

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Так, количество техприсоединений для потребителей до 15 кВт, среди которых преобладают льготники, увеличилось с 13701 в 2023 году до 14237 – в 2024 году. Показатель роста - 4%. Еще для одной льготной категории до 150 кВт, где заметную долю составляют предприятия малого и среднего бизнеса, цифры прироста достигли 39%: 599 присоединений в 2023 году к 833 – в 2024-м.

В структуре технологических присоединений на 10% увеличилась и доля крупных предприятий, потребляющих свыше 150 кВт: с 415 в 2023 году до 456 – в 2024-м.

Среди десяти территориальных производственных отделений компании безусловным лидером являются Центральные электрические сети, обслуживающие пригородные районы г. Уфы. Они подвели электроэнергию к 6805 абонентам, что составляет 43,8% всех техприсоединений в республике. Если к этой цифре добавить 2042 техприсоединения, приходящегося на Уфимские городские электрические сети, то можно констатировать, что Уфимская агломерация обеспечила 8847 техприсоединений. Другими словами, столичная агломерация является локомотивом жилищного и производственного строительства, на долю которого приходится 57% всех техприсоединений в регионе.

В компании отмечают, что устойчивый рост количества техприсоединений потребителей косвенно свидетельствует об относительно благоприятной социально-экономической ситуации в Башкирии, которая стимулирует и население, и бизнес-сообщество к дальнейшему строительству и развитию.

ООО «Башкирэнерго»