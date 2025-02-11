«Платон» сбился при расчетах

Сбои в системе «Платон» могут сократить рынок грузоперевозок. Транспортные компании жалуются на большое количество штрафов, которые им приходится платить из-за некорректной работы бортовых устройств. Перевозчики из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Волгоградской, Ростовской областей и некоторых других регионов отмечают, что помехи для спутниковых сигналов, в частности, создают средства радиоэлектронной борьбы рядом со стратегическими объектами. Из-за чего система взимания платы с грузовиков выписывает необоснованные взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ FM” владельцы транспортных компаний с парком до пяти машин боятся разорения, отмечая, что новые штрафы снижают их конкурентоспособность в сравнении с крупными игроками рынка.

«Проезд по участку дороги обходится в 200 руб., а штраф — в 2,5 тыс. руб. Это если оплачивать с 50-процентной скидкой. Хорошо, если уведомление о нем вовремя пришло, в противном случае платим 5 тыс. руб.» «За один рейс одна машина может привести два-три штрафа, иногда больше. Сейчас многие мелкие транспортные компании на грани разорения. Если крупные игроки рынка как-то еще с этим справляются, то остальным это уже не по силам. Люди закрывают бизнес. У меня есть знакомые, которые просто уже останавливаются и не работают». «Первый штраф пришел из Московской области. А мы в Москве не были уже восемь лет. У нас есть ребята, у которых прилетал штраф из Исландии или Австралии. У другого значилось, что он вообще стоял в Черном море. Но это же нереально, так ведь? Там же нет "платоновских" рамок». «За полтора месяца у меня лично 20 штрафов. Пять начислены в момент списания оплаты за проезд, минута в минуту. Судебные приставы, несмотря на то, что в законе прописаны пять дней для добровольной уплаты, выносят постановление о возбуждении исполнительного производства и одновременно накладывают аресты на счета, регистрацию транспортных средств, могут даже выезд закрыть из страны в зависимости от суммы. Тем самым вообще связывают по рукам и ногам, то есть дальнейший заработок какой-то в принципе невозможен».

Оператор «Платона» пояснил “Ъ FM”, что для минимизации случаев некорректной работы системы разработаны дополнительные решения по перенастройке оборудования. Также для ускорения обработки жалоб выделены дополнительные сотрудники Ространснадзора. Оспаривать возросшие суммы штрафов будет все больше перевозчиков, прогнозирует президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: «Когда повально такие случаи не происходили, все отмахивались от этого. Понимая, что правды сложно добиться, многие особо по судам не ходили. У перевозчика из Красноярска приставы за 2022-2023 годы сняли со счетов 695 тыс. руб.

Если есть системный сбой, значит, нужно системно тоже к этому вопросу подойти. Если пропадает сигнал из-за действия РЭБ, еще что-то, то почему-то отвечает перевозчик.

Но он-то не в состоянии как-то на это повлиять. На сегодняшний момент "Платон" признает то, что система может иметь некорректно работать за счет воздействия на перевозчиков».

Оператор «Платона» пояснил “Ъ FM”, что с 17 января 2025 года там ежедневно обрабатывают около 100 обращений, связанных со штрафами. Только в 5% случаев подтверждается воздействие внешних факторов, в том числе средств радиоэлектронной борьбы, подсчитал оператор.

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Юлия Савина