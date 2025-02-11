Замглавы Мытищ заподозрили в незаконной выдаче жилищного сертификата

Заместителя главы администрации городского округа Мытищи заподозрили в халатности, из-за которой был выдан незаконный жилищный сертификат. СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в Главном следственном управлении СКР по Подмосковью.

Как установило следствие, сотрудники администрации не проверили на достоверность сведения о доходах семьи и данные о проживании 13 человек в однокомнатной квартире. Также не были направлены запросы в налоговую инспекцию и территориальный орган полиции по вопросам миграции.

В итоге семью признали малоимущей. Отмечается, что при правильном расчете среднего дохода получение ими жилищного сертификата было бы исключено. Решение о выдаче жилищного сертификата принимали две комиссии, председателем которых в обоих случаях был замглавы администрации Мытищ.

Пресс-служба СКР сообщала 24 января о задержании уроженки Таджикистана Тахмины Самадовой, подозреваемой в мошенничестве при получении жилищного сертификата на сумму более 24 млн руб. По данным ведомства, женщина в несколько раз занизила доходы своего мужа в представленных сведениях. Также она указала неверную информацию в домовой книге. У подозреваемой изъяли мобильные телефоны стоимостью 120 тыс. и 140 тыс. руб., что, как считает следствие, «явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи».

Никита Черненко