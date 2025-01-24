Получившая жилье в Мытищах уроженка Таджикистана задержана за мошенничество

В Мытищах задержали уроженку Таджикистана, которую подозревают в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн руб. (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Речь идет про Тахмину Самадову, семья которой недавно получила субсидию на покупку жилья от администрации городского округа.

Как заявляют в СКР, подозреваемая предоставила администрации Мытищ ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз. Также она указала неверные данные в домовой книге, утверждают в ведомстве. Следователи изъяли документы и мобильные телефоны, стоимость которых составляет 120 тыс. и 140 тыс. руб., «что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи». «Таким образом, незаконные действия подозреваемой повлекли неправомерное предоставление ее семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье по договору социального найма»,— заявляют в СКР.

После того как семья получила субсидию, на Тахмину Садамову обратили внимание депутаты Госдумы, а затем и глава СКР Александр Бастрыкин. Глава администрации Мытищ Юлия Купецкая защищала семью. В своем Telegram-канале она писала, что семья Садамовой полностью соответствует всем условиям для получения сертификата. Два ее брата участвуют в военной операции на Украине и за свою службу получили высокие награды. Сама Тахмина Самадова, по словам госпожи Купецкой, занимается благотворительностью и активно участвует в жизни Мытищ. Супруги являются гражданами РФ уже 14 лет.