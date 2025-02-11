Юрий Слюсарь обсудил развитие донского промышленного комплекса с Денисом Мантуровым

10 февраля в Москве состоялась встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова. В ходе нее стороны обсудили развитие донского промышленного комплекса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Отмечается, что на протяжении 15 лет Ростовская область демонстрирует устойчивый рост промышленного производства. В 2024 году объем отгруженной продукции обрабатывающими отраслями достиг 1,6 трлн руб., что на 10% больше, чем годом ранее.

В настоящее время Ростовская область входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики в России. В регионе успешно развиваются такие отрасли, как авиастроение, оборонно-промышленный комплекс и сельскохозяйственное машиностроение.

Как писал «Ъ-Ростов», лидер отрасли сельскохозяйственного машиностроения в регионе, ГК «Ростсельмаш», в 2024 году инвестировала 7 млрд руб. в развитие производства. Деньги были направлены на запуск трех новых заводов.

Анастасия Казуков